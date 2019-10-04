Молодежный состав «Крыльев Советов» победил «Сочи». В матче забито пять мячей, два из них в концовке за две минуты

Молодежный состав «Крыльев Советов» на выезде обыграл «молодежку» «Сочи» со счетом 3:2.

Примечательно, что самарцы вели 3:0 уже к 50-й минуте встречи, однако сочинцы за две минуты (благодаря точным ударам сначала на 76-й, а затем на 78 минутах встречи) отыграли сразу два гола, однако сравнять счет так и не смогли.

Молодежные команды

12-й тур

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 2:3 (0:2)

Голы: Соколов, 27 (0:1). Тюрин, 38 (0:2). Молчанов, 50 (0:3). Колдунов, 76 (1:3). Макеев, 78 (2:3).

Судья: Фалов (Москва).

4 октября. Сочи. Стадион «УТБ ФК «Сочи»»