Молодежки "Ахмата" и "Спартака" сыграли вничью

"Ахмат" и "Спартак" в матче 5-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью - 1:1.

Первые команды сыграют завтра (начало - в 21.30 по московскому времени).

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5-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Спартак" (Москва) - 1:1 (0:0)

Голы: Адамов, 52 - с пенальти (1:0). Хабиров, 86 (1:1).

Судья: Шипков (Белореченск).

10 августа. Грозный. Стадион им. Билимханова.