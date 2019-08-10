Молодежки "Ахмата" и "Спартака" сыграли вничью

"Ахмат" и "Спартак" в матче 5-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью - 1:1.
Первые команды сыграют завтра (начало - в 21.30 по московскому времени).
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5-й тур
"Ахмат" (Грозный) - "Спартак" (Москва) - 1:1 (0:0)
Голы: Адамов, 52 - с пенальти (1:0). Хабиров, 86 (1:1).
Судья: Шипков (Белореченск).
10 августа. Грозный. Стадион им. Билимханова.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
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