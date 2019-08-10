17:57 | Футбол — РПЛ

Молодежки "Ахмата" и "Спартака" сыграли вничью

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"Ахмат" и "Спартак" в матче 5-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью - 1:1.

Первые команды сыграют завтра (начало - в 21.30 по московскому времени).

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды 

5-й тур 

"Ахмат" (Грозный) - "Спартак" (Москва) - 1:1 (0:0)

Голы: Адамов, 52 - с пенальти (1:0). Хабиров, 86 (1:1). 

Судья: Шипков (Белореченск).

10 августа. Грозный. Стадион им. Билимханова.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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