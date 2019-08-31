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«Молодежка» «Спартака» отыгралась со счета 0:3, но все же уступила «Зениту»

13:55
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«Зенит» в гостях обыграл «Спартак» (4:3) в матче восьмого тура молодежного первенства России.

К 24-й минуте «Зенит» вел со счетом 3:0. «Спартак» к 57-й минуте сравнял результат, но затем все же пропустил четвертый мяч.

«Зенит» набрал 18 очков и лидирует в турнирной таблице. «Спартак» на 13-м месте — семь очков.

Молодежное первенство России

8-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 3:4 (2:3)

Голы: Хотулев, 6 (0:1). Симутенков, 15 (0:2). Бачинский, 24 (0:3). Кожедуб, 37 (1:3). Оганесян, 43 (2:3). Калачевский, 56 (3:3). Хубулов, 64 (3:4).

Судья: Сафоненко (Абакан).

31 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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