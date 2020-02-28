Молодежка «Локомотива» обыграла «Зенит»
13:55
«Локомотив"-м в матче 20-го тура первенства молодежных команд РПЛ обыграл сверстников из «Зенита» со счетом 2:1.
Петербуржцы с 33 очками располагаются четвертом месте в турнирной таблице, московский клуб с 36 очками поднялись на вторую строчку.
Молодежные команды
20-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:2 (1:0)
Голы: Бугорский, 5 (1:0). Грицак, 67 (1:1). Карев, 72 (1:2).
Судья: Егоров (Нижний Новгород).
28 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
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