Молодежка «Локомотива» обыграла «Зенит»

«Локомотив"-м в матче 20-го тура первенства молодежных команд РПЛ обыграл сверстников из «Зенита» со счетом 2:1.

Петербуржцы с 33 очками располагаются четвертом месте в турнирной таблице, московский клуб с 36 очками поднялись на вторую строчку.

Молодежные команды

20-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:2 (1:0)

Голы: Бугорский, 5 (1:0). Грицак, 67 (1:1). Карев, 72 (1:2).

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

28 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».