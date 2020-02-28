Молодежка «Динамо» обыграла «Спартак», реализовав три пенальти

«Динамо»-м в матче 20-го тура первенства молодежный команд РПЛ обыграло сверстников из «Спартака» со счетом 5:2.

Бело-голубые с 44 очками лидируют в турнирной таблице, красно-белые с 33 очками расположились на шестой строчке.

В другой встрече ЦСКА разгромил «Урал» со счетом 5:0.

Молодежные команды

20-й тур

«Динамо — мол.» (Москва) — «Спартак — мол.» (Москва) — 5:2 (2:1)

Голы: Шильцов, 21 (0:1). Калачев, 24 — с пенальти (1:1). Данилин, 35 (2:1). Шильцов, 56 (2:2). Тюкавин, 60 (3:2). Денисов, 67 — с пенальти (4:2). Денисов, 90+1 — с пенальти (5:2).

Судья: Машлякевич (Москва).

28 февраля. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».



ЦСКА — мол. (Москва) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 5:0 (3:0)

Голы: Ушаков, 9 (1:0). Пряхин, 10 (2:0). Яковлев, 26 (3:0). Яковлев, 57 (4:0). Ушаков, 68 (5:0).

Судья: Фисенко (Владивосток).

28 февраля. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».