Мохаммед Рабиу пополнил состав «Тамбова»
Состав футбольного клуба «Тамбов» пополнил ганский полузащитник Мохаммед Рабиу. Контракт с игроком подписан по схеме «1+1», сообщает сайт клуба.
Рабиу уже внесен в заявочный лист команды на текущий сезон. Его игровой номер — 19.
Ранее Рабиу выступал за самарские «Крылья Советов», махачкалинский «Анжи» и краснодарскую «Кубань». В его активе 31 матч за сборную Ганы, он принимал участие в Кубке африканских наций-2013 и чемпионате мира 2014 года. Последним клубом хавбека был «Париж» из первого дивизиона чемпионата Франции, за который он провел 16 матчей и забил один мяч.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4485-Mohammed-Rabiu-stal-igrokom-Tambova.html