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Мохаммед Рабиу пополнил состав «Тамбова»

15:10
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Состав футбольного клуба «Тамбов» пополнил ганский полузащитник Мохаммед Рабиу. Контракт с игроком подписан по схеме «1+1», сообщает сайт клуба.

Рабиу уже внесен в заявочный лист команды на текущий сезон. Его игровой номер — 19.

Ранее Рабиу выступал за самарские «Крылья Советов», махачкалинский «Анжи» и краснодарскую «Кубань». В его активе 31 матч за сборную Ганы, он принимал участие в Кубке африканских наций-2013 и чемпионате мира 2014 года. Последним клубом хавбека был «Париж» из первого дивизиона чемпионата Франции, за который он провел 16 матчей и забил один мяч.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4485-Mohammed-Rabiu-stal-igrokom-Tambova.html

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