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«Могли и вничью сыграть». Первушин — о поражении от «Динамо»

21:34
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итоги матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).

— Во втором тайме мы немного перестроились, стали возникать подходы. Килин убежал, мог забивать. Но эти удаления. Тяжело вдевятером. Но так сложилось, что забили гол, а в концовке пропустили, но могли и вничью сыграть. Тяжело сейчас что-то комментировать.

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