Мог ли «Спартак» сохранить Зе Луиша и продать только Луиза Адриану

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что у команды не было варианта сохранить Зе Луиша и продать только Луиза Адриану.

— Правда, что Адриану и Зе Луиш хотели уйти?



— У Адриану было хорошее предложение из Бразилии. Зе нам надо было продать, чтобы заработать.



— Он хотел поехать конкретно в Португалию.



— Когда всплыл вариант с Португалией, его он заинтересовал. В Китай он бы не поехал.



— Был вариант, отдав Адриану, не продавать Зе?



— А откуда мы бы тогда собрали 25 миллионов евро? Мы не могли его не продать, это не тот случай Задача перед началом трансферного окна была — закрыть упущенный доход в 25 миллионов.



— На Зе можно было больше заработать, если бы «Порту» не знал, что вы его продаете?



— Мы не вели переговоры таким образом, чтобы его у нас непременно купили за любые деньги. Напротив, тренер «Порту» знал Зе и хотел заполучить именно его. Сработали разные факторы.



— Почему при продаже Зе вы не нашли ему вариант в Англии. Это игрок формата АПЛ.



— Летом в Англии не было интереса. Нам официально запросов не приходило. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь