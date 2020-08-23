Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что «Наполи» не выходил с ним на связь с предложением играть за их команду. Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Наполи» проявляет интерес к 26-летнему россиянину.

— Так же читаю новости, как и вы. Мне никто не звонил, не писал, в Instagram запросов не видел, — цитирует Джикию РИА «Новости». — Я пока не думаю об уходе из «Спартака». Я счастлив здесь. Не представляю, что в такой момент покину «Спартак».