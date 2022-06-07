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Сегодня, 11:26

В «Химках» заявили, что клуб погасит долги в обозначенные РФС сроки

Иван Торопцев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб погасит имеющиеся задолженности в сроки, обозначенные Российским футбольным союзом (РФС).

«Проблем с погашением долга не возникнет. Это отложенное решение, мы о нем знаем, никаких вопросов не будет. 100 процентов, что до 15 июня долги будут погашены», — приводит ТАСС слова Терюшкова.

27 мая палата РФС по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых футболистов. Было установлено, что у подмосковного клуба есть задолженность по трансферу полузащитника Артема Соколова из «Чертаново». Запрет на регистрацию будет снят после того, как клуб выплатит долги.

В сезоне-2021/22 «Химки» заняли 13-е место в РПЛ. В стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне подмосковная команда победила «СКА-Хабаровск» (счет по сумме двух встреч — 3:1).

Источник: https://tass.ru/sport/14841289
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
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