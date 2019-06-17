16:50 | Футбол — РПЛ

Митришев и Кадыров обменялись игровыми номерами

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Три футболиста "Ахмата" обменялись игровыми номерами на новый сезон. Магомед Митришев будет заявлен под номером 7, а Абубакар Кадыров - под номером 95. 

95 - регион Чечни, под этим номером в "Ахмате" традиционно играют воспитанники.

Кроме того, Лечи Садулаев выбрал номер 22. В прошлом сезоне он выступал под номером 87.

 

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