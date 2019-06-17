Митришев и Кадыров обменялись игровыми номерами

Три футболиста "Ахмата" обменялись игровыми номерами на новый сезон. Магомед Митришев будет заявлен под номером 7, а Абубакар Кадыров - под номером 95.
95 - регион Чечни, под этим номером в "Ахмате" традиционно играют воспитанники.
Кроме того, Лечи Садулаев выбрал номер 22. В прошлом сезоне он выступал под номером 87.
Три футболиста команды сменили игровые номера на новый сезон.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 17 июня 2019 г.
Магомед Митришев и Абубакар Кадыров обменялись номерами. На новый сезон Митришев будет заявлен под номером 7, а А.Кадыров - 95.
Лечи Садулаев выбрал номер 22. pic.twitter.com/Lz6U9ZONih
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