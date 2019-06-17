Митришев и Кадыров обменялись игровыми номерами

Три футболиста "Ахмата" обменялись игровыми номерами на новый сезон. Магомед Митришев будет заявлен под номером 7, а Абубакар Кадыров - под номером 95.

95 - регион Чечни, под этим номером в "Ахмате" традиционно играют воспитанники.

Кроме того, Лечи Садулаев выбрал номер 22. В прошлом сезоне он выступал под номером 87.