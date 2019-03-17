Мирзов посвятил гол в матче "Арсенал" — "Енисей" жертвам терактов в Новой Зеландии

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов посвятил гол в матче 20-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0) жертвам теракта в Новой Зеландии. После забитого мяча хавбек подбежал к телекамере и показал майку со словами: "Новая Зеландия, скорбим".

— Два дня назад в Новой Зеландии был теракт в мечетях. Хотел посвятить этот гол нашим братьям, которые погибли в этой нехорошей ситуации, — сказал Мирзов в интервью пресс-службе "Арсенала".

Напомним, в результате вооруженного нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч погибло 50 человек.