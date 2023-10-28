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Сегодня, 22:31

Форвард «Зенита» Кассьерра: «Ахмат» очень высоко прессинговал нас и вышел вперед, но мы смогли перевернуть игру»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» в рамках 13-го тура РПЛ (2:1).

— Матч с «Ахматом» выдался очень непростым, почему, на ваш взгляд?

— Действительно, очень сложная игра. «Ахмат» очень высоко прессинговал нас и тем более вышел вперед, что еще больше добавило непростых моментов, но мы смогли перевернуть игру. Дважды отличились в первом тайме. Во втором тайме создали ряд моментов, но к сожалению, не смогли увеличить преимущество, но самое главное, что три очка набрали.

— Несколько слов о втором тайме. Он показался еще более затяжным, чем первый. Так ли это?

— Весь матч был сложный. Соперник здорово играл в прессинг с первой минуты. Нам приходилось непросто. Мы понимали, чтобы немножко успокоить игру и успокоить себя, нужно забить еще. К сожалению, не получилось, поэтому в конце немножко пришлось пострадать. Но самое главное, что победа одержана. Сейчас нам нужно отдохнуть и готовиться к следующей игре.

— Обидно было попасть в штангу в конце второго тайма?

— Очень жаль. Вроде бы сделал все правильно, но к сожалению, бывает иногда, что мяч не заходит в ворота. Самое главное, что в итоге победили. Теперь все мысли о следующем матче.

«Зенит» набрал 26 очков в 13 турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 4 ноября команда Сергея Семака отправится в гости к «Балтике».

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

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