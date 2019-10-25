Мирча Луческу: ««Шахтер» или «Зенит»? «Шахтер»!

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» прошел блиц-опрос.

— «Шахтер» или «Зенит»?

— «Шахтер»!

— Роналду или Месси?

— Месси

— Клопп или Симеоне?

— Диего, потому что он начинал со мной. Он мой подопечный. Но для меня лучший тренер мира — Алекс Фергюсон, ведь он руководил «Манчестер Юнайтед» 22 года. Тяжело оставаться тренером одной команды на столь длительное время. Это отличный опыт, ведь тренер ежегодно должен повышать планку, искать новую мотивацию для себя и игроков. Обычный тренер работает с командой год-два, особенно если он придерживается одного и того же стиля игры, тренировок и мышления. То же самое могу сказать и про президентом. Хороший президент задает тон на длительную дистанцию, создает фундамент для достижения успеха.