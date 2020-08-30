Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива»?

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал на экраны домашнего стадиона железнодорожников во время матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом». Футболист поапладировал трибунам и, вероятнее всего, попрощался с болельщиками московского клуба.

Миранчук на стадионе — поприветствовал и попрощался с болельщиками одновременно pic.twitter.com/MTAljhF0uG — Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 30, 2020

Миранчук пропускает встречу с «Зенитом» из-за травмы. Хавбек получил повреждение в матче 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (1:2). По информации пресс-службы «Локо», футболист успеет восстановиться в начале сентября во время паузы на матчи сборных.

Ранее сообщалось, что игрок, по верссии Sky Sport Italia, подписал контракт с «Аталантой». По сведениям источника, клуб из Бергамо заплатит за 24-летнего хавбека 14,5 млн евро, контракт будет рассчитан на пять лет. У «Локомотива» будет процент от перепродажи игрока.

В текущем сезоне россиянин провел 5 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 18 миллионов евро.