Миодраг Божович: «Соболев остается штатным пенальтистом»
21:21
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился впечатлениями от победы над «Сочи» в 12-м туре РПЛ. Дубль оформил Александр Соболев, который также не реализовал пенальти.
— Было важно не пропустить быстрый ответный. Мы думали, что важно не пропустить первые 20-30 минут и выдержать давление. Забили со стандарта, после этого была пара опасных моментов, во втором тайме контролировали ход матча
— Вы говорили, что Соболев — штатный пенальтист. Сегодня он не забил. Ситуация не меняется?
— Не меняется. Он забивает и приносит нам удовольствие своими голами. Пускай продолжает бить пенальти.
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