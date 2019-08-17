Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1).

— Очень важная победа, — цитирует тренера официальный сайт самарцев. — Нам сегодня было важно победить после четырех поражений подряд. Это давило на команду. Вовремя забили гол, нам стало легче играть. Мы играли как настоящая команда, не дали создать сопернику много моментов и заслужили победу. Когда стали играть в большинстве, стало проще.

— По Соболеву много предложений?

— Я не думаю об этом. Мое место на поле, я тренирую команду.

— Почему случился пропущенный гол?

— Будем смотреть, разбирать ошибки и исправлять их.