Миодраг Божович: "Не думаю, что удастся поработать в большом клубе"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович считает, что ему не удастся в будущем поработать в клубе топ-уровня.

- Горжусь, что я так долго работаю в России, что тренировал так много команд и то, что я сейчас единственный иностранный тренер в России, - сказал Божович в интервью YouTube-каналу DerbyTV. - Но как тренер я никогда не могу быть довольным. Это работа, в которой нет "вчера", только "здесь", "сейчас", "завтра". Любое поражение для тренера - это очень плохо.

- Могли после завершения карьеры заняться чем-то другим? Бизнесом, например.

- Нет, я хотел остаться в футболе, еще когда был футболистом, задавал вопросы о работе тренером.

- Есть ли рубеж по возрасту, когда вы закончите тренерскую карьеру?

- Надеюсь, где-то до 65 буду работать, если здоровье позволит.

- Есть ли у вас мечта возглавить сильный клуб мира?

- Мечта есть, но не думаю, что она исполнится. Трудно сербам и черногорцам работать в большом клубе.

- Отношение к нации?

- Ну чуть-чуть да. Но посмотрите на англичан: сколько у них своих тренеров не работает. То же у немцев, испанцев. Не думаю, что удастся поработать в большом клубе.