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Миодраг Божович: «Если бы не было Соболева, то «Крылья Советов» уже были бы в ФНЛ»

17:36
Александр Соболев. Фото «Крылья Советов»
Александр Соболев. Фото «Крылья Советов»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о роли форварда Александра Соболева в клубе.

Нападающий был арендован «Спартаком» на весенюю часть сезона.

— Соболев очень хорошо провел первую часть чемпионата, — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер». — Знали, что у него будут предложения и мы не могли сказать, что сможем его удержать. Он хотел показать себя на другом уровне, мы можем сказать ему только спасибо. Если бы не было у нас Соболева, то «Крылья» уже были бы в ФНЛ.

В текущем сезоне Соболев провел за самрцев 18 матчей, в которых забил 10 голов.

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