Минспорта МО: «В понедельник-вторник у «Химок» может появиться инвестор»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что у ФК «Химки» может появиться новый инвестор. По данным Telegram-канала «Ложа прессы», речь идет о бизнесмене Александре Удодове, зяте премьер-министра России Михаила Мишустина.

— Переговоры с инвестором ведутся, но называть его я бы не хотел, — сказал Терюшков. — Думаю, ясность может наступить в понедельник-вторник. Речи о том, что «Химки» станут частным клубом пока не идет. Но в перспективе мы хотим, чтобы клуб был частным.

Ранее «СЭ» сообщал, что судьба главного тренера команды Дмитрия Гунько может решиться 21 сентября. Сейчас подмосковный коллектив с 3 очками занимает предпоследнее место в РПЛ. (Виталий Айрапетов)