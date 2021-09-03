Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Минспорт РФ выскажет позицию по возвращению пива на стадионы в ближайшее время

10:03
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Теги:

Министерство спорта РФ выскажет свою позицию по отношению к возвращению продажи пива на стадионы в ближайшее время. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

«Законопроект рассматривается, проходит обсуждение. Мы понимаем, что есть экономическая составляющая, есть социальная составляющая. Мы в активном диалоге находимся с руководителями федераций, и в ближайшее время мы сформулируем окончательную позицию», — цитирует ТАСС Матыцина.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу, в январе 2020 года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских. Позже рассмотрение законопроекта было отложено до осени 2021 года.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах РФ действует с 2005 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12293425

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Путин назвал отсутствие мирного договора с Японием нонсенсом
В Калининграде женщина не смогла зайти в самолет и была снята с рейса
Азиза назвала разоблачителей молодого супруга воронами
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд