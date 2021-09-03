Минспорт РФ выскажет позицию по возвращению пива на стадионы в ближайшее время

Министерство спорта РФ выскажет свою позицию по отношению к возвращению продажи пива на стадионы в ближайшее время. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

«Законопроект рассматривается, проходит обсуждение. Мы понимаем, что есть экономическая составляющая, есть социальная составляющая. Мы в активном диалоге находимся с руководителями федераций, и в ближайшее время мы сформулируем окончательную позицию», — цитирует ТАСС Матыцина.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу, в январе 2020 года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских. Позже рассмотрение законопроекта было отложено до осени 2021 года.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах РФ действует с 2005 года.