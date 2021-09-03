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Глава ВТБ: «Динамо» будет стараться завоевать медали, но важно выйти в еврокубки»

08:34
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Глава ВТБ Андрей Костин поделился ожиданиями от выступления «Динамо» в сезоне-2021/22.

«Мы же обещали, что подтянем «Динамо», внедряем новые технологии, ноу-хау. Я бы сразу не очень радовался – надо еще прожить. ВТБ взялся за это, и к 100-летию клуба хотелось бы выйти с хорошим результатом. Надеемся, что удастся удержаться в первых рядах. Будем стараться завоевать медали, но важно выйти в еврокубки», – приводит слова Костина ТАСС.

«Динамо» после 6-го тура Тинькофф РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. ВТБ с 2008 года выступает генеральным спонсором московского клуба.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12290865

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Сергей Разин все материалы автора

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