Министр спорта РФ Дегтярев обсудил со Слуцким развитие детского футбола

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел встречу с тренером Леонидом Слуцким, на которой обсудил развитие детского футбола.

«Леонид Викторович выразил полную готовность делиться своими методиками и опытом по подготовке юных футболистов. В своем родном Волгограде он основал свою школу и построил для нее стадион за свой счет. Там сейчас бесплатно занимаются 250 ребят и делают успехи. Будем внедрять и распространять лучшие практики», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Слуцкий возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист стал главный тренером команды в конце декабря прошлого года. В нынешнем сезоне его коллектив занимает второе место в таблице китайской суперлиги, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на 2 балла.

Ранее за пределами России Слуцкий работал в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе».