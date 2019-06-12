Министр спорта Нижегородской области: "Увеличение числа команд в РПЛ упрощает борьбу за выход"

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов рассчитывает, что расширение числа команд в РПЛ может облегчить командам из ФНЛ выход в высший дивизион. 6 июня 15 из 16 клубов на общем собрании проголосовали за расширение числа участников чемпионата России до 18 команд.

– Перед "Нижним" ставится цель выхода в премьер-лигу, как и в этом году ставилась, мы идем к ней постепенно, поступательно, но уверенно, – цитирует ТАСС Панова. – Нужно уметь за короткий промежуток времени усилить команду, быть готовым к серьезной конкуренции за право выхода. Учитывая, что будет расширение, мы будем рады поучаствовать в премьер-лиге, но это тяжелая борьба. На сегодняшний день расширение упрощает борьбу за выход, надеемся, что слабее будет уровень спаррингов в стыковых матчах: будем играть не с 13-14-й командой, а уже с 15-16-й.

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