Милота дня. Фернанду с супругой и новорожденной дочкой

Пресс-служба "Спартака" опубликовала фотографию полузащитника Фернанду с супругой и новорожденной дочерью. Девочку, которая родилась сегодня, назвали Айла. У бразильца также есть сын Энзо.

Фернанду выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе красно-белых он выигрывал чемпионат России-2016/17, а также Суперкубок-2017.

В минувшем сезоне Фернанду провел 27 матчей за "Спартак", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Фернандо с супругой и новорожденной дочкой! pic.twitter.com/u1RGyxatMf — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 июня 2019 г.

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