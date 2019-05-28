Милош Красич: "Рад, что ЦСКА вновь обошел "Спартак" в турнирной таблице"

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич признался, что рад тому, что армейцы обошли "Спартак" в турнирной таблице чемпионата России-2018/19. Красно-синие заняли 4-е место, а красно-белые - пятое.

- Я счастлив, что впервые побывал на новом стадионе ЦСКА, - приводит слова Красича официальный сайт клуба. - Игра армейцев очень понравилась. Хочу поздравить ребят с отличной победой. Эмоции самые хорошие — давно здесь не был, не видел друзей из России. Буду с радостью приезжать в гости.

Болельщики очень тепло меня приняли, поблагодарили. Большое им спасибо! Это самые лучшие болельщики в мире! Рад, что они не забыли меня, а я никогда не забуду их. ЦСКА всегда будет первым!

Дерби со "Спартаком", которое закончилось со счетом 5:1? Это была великая победа. Когда выигрываешь дерби — это самые приятные эмоции для футболистов. Рад ли я тому, что в этом сезоне армейцы обошли "Спартак" в таблице? Конечно, рад.

Напомним, Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе армейцев он выигрывал чемпионат России (дважды), Кубок России (четырежды), Суперкубок России (четырежды) и Кубок УЕФА.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр