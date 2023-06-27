Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС
Сербский специалист Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС, сообщает пресс-служба союза.
Контракт заключен на два года с возможностью продления еще на один год.
Сербский специалист прилетит в Москву 29 июня и начнет работу на сборе судей РПЛ.
Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.
Источник: РФС
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