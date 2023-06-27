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Сегодня, 11:12

Капитан «Динамо» Фомин рассказал об ожиданиях от работы с новым главным тренером Личкой

Виктория Кравченко
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Капитан «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что новый главный тренер московского клуба Марцел Личка будет продолжать проповедовать атакующий футбол.

«Оренбург» играл в атакующий футбол. Думаю, тренер не будет менять подход — будем играть в атаку. Общался с ребятами из «Оренбурга» — впечатления положительные. Сам в предвкушении работы, хочется начать сборы. Чемпионат уже через 20 дней, долго раскачиваться времени нет", — заявил Фомин Sport24.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.

Ранее Личка работал в таких командах, как «Оренбург», «Динамо Брест», «Радомяк Радом» и «Хмел»

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-27-fomin-o-lichke-dinamo-budet-igrat-v-ataku
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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