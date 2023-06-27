Капитан «Динамо» Фомин рассказал об ожиданиях от работы с новым главным тренером Личкой
Капитан «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что новый главный тренер московского клуба Марцел Личка будет продолжать проповедовать атакующий футбол.
«Оренбург» играл в атакующий футбол. Думаю, тренер не будет менять подход — будем играть в атаку. Общался с ребятами из «Оренбурга» — впечатления положительные. Сам в предвкушении работы, хочется начать сборы. Чемпионат уже через 20 дней, долго раскачиваться времени нет", — заявил Фомин Sport24.
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.
Ранее Личка работал в таких командах, как «Оренбург», «Динамо Брест», «Радомяк Радом» и «Хмел»
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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