Мажич: «По протоколу транслировать разговоры арбитра с ВАР невозможно»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил, почему во время матчей РПЛ не будут транслировать разговоры ВАР-центра с арбитрами.

«По этой теме в России было очень много вопросов. Но ФИФА не открывает это по регламенту. По протоколу это невозможно — такие записи используются только для обучения в других странах. То же самое и в УЕФА: там никогда не публиковали разговоров между ВАР и судьями в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В нескольких странах на судей оказывается очень большое давление, поэтому там начали публиковать переговоры арбитров. Я поговорил со знакомыми судьями из Испании и Англии и узнал, что это создало большую проблему. Сейчас там обсуждают, какое слово они использовали, сказали ли что-то медленнее или быстрее и так далее. Когда разбирают один момент, их начинают спрашивать и о других эпизодах. С каждым туром будет накапливаться все больше вопросов», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».