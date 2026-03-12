Мажич — о матче «Зенит» — «Балтика»: «ВАР-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич считает, что ВАР-арбитр матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Балтика» (1:0) правильно нарисовал офсайдные линии в моменте с отмененным голом защитника калининградской команды Кевина Андраде.

«По матчу «Зенит» — «Балтика». Был большой вопрос: как рисовали офсайдные линии? ВАР-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры, потому что с тактической это сделать невозможно. И тактическая камера показала: [вратарь «Зенита»] Денис Адамов в момент удара не мог увидеть мяч, ему закрыли обзор. Может быть, если бы он обладал более быстрой реакцией, он все равно смог бы отразить удар, но мы этого не знаем — это уже философия», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

ВАР матча был Сергей Иванов. На 75-й минуте при счете 0:0 арбитры после видеопросмотра отменили гол защитника калининградцев Кевина Андраде из-за офсайда.