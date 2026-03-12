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Мажич — о матче «Зенит» — «Балтика»: «ВАР-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры»

Евгений Козинов
Корреспондент

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич считает, что ВАР-арбитр матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Балтика» (1:0) правильно нарисовал офсайдные линии в моменте с отмененным голом защитника калининградской команды Кевина Андраде.

«По матчу «Зенит» — «Балтика». Был большой вопрос: как рисовали офсайдные линии? ВАР-судья правильно нарисовал линии с офсайд-камеры, потому что с тактической это сделать невозможно. И тактическая камера показала: [вратарь «Зенита»] Денис Адамов в момент удара не мог увидеть мяч, ему закрыли обзор. Может быть, если бы он обладал более быстрой реакцией, он все равно смог бы отразить удар, но мы этого не знаем — это уже философия», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

ВАР матча был Сергей Иванов. На 75-й минуте при счете 0:0 арбитры после видеопросмотра отменили гол защитника калининградцев Кевина Андраде из-за офсайда.

Источник: matchtv.ru
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4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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