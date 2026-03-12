Дзюба считает, что ФИФА не дисквалифицирует сборные США и Израиля

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказал мнение, что Международная федерация футбола (ФИФА) не станет дисквалифицировать сборные США и Израиля.

«Слушайте, мне кажется, что это банальный вопрос. Здесь и так все понятно. Израиль и Америку не дисквалифицируют», — сказал Дзюба ТАСС, отвечая на вопрос о том, чувствует ли он несправедливость из-за того, что сборная США не была отстранена от международных соревнований в отличие от команды России.

Российские сборные и клубы ранее были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

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