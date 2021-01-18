Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» желание футболиста Дмитрия Тарасова заняться политической деятельностью после завершения спортивной карьеры.

О своем желании экс-футболист сборной России заявил в интервью «Чемпионату»

— Футболистов любят за их футбол и думают, что он и все остальное делает неплохо. Я категорически не согласен с этой позицией. Толку от них никакого не будет. Конечно, они могут сказать «да все все сами идиоты», но на самом деле футболисты — бесполезные для парламента люди. У них другие задачи. Футболист должен быть хорошим футболистом, наставником, тренером. Честно скажем, они и тренерами не все становятся.

Парень, который не знает юриспруденцию, не занимался этими делами, а всю жизнь занимался футболом, то слава богу. А в думе гонять мяч не надо. Их не за мячи выбирают.

Я искренне хочу, чтобы парламент был набором профессиональных людей. Брать селебрити просто ради того, что их знали — это, извините меня, напоминает времена Калигулы и его лошадь (Конь римского императора Инцитат был сенатором и кандидатом на пост консула, — Прим. «СЭ»)

Не хочу никого ни с кем сравнивать, но в парламент должны выбираться те, кто может там работать.

(Константин Колмаков)