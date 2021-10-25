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Миллер посетил раздевалку «Зенита» после разгромной победы над «Спартаком»

09:24
Алексей Миллер. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» Алексей Миллер и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» Алексей Миллер и Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Алексей Миллер. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер посетил раздевалку «Зенита» после победы над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

Миллер поздравил петербуржцев с победой, поприветствовав игроков и тренеров команды.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. В составе «Зенита» по дублю оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Еще по одному гол на свой счет записали Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин.

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 26 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Спартак» с 17 очками идет на 7-й позиции.

Алексей Миллер и Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Алексей Миллер и Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Алексей Миллер и Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Алексей Миллер и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/photo/50546/

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