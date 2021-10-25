Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение команды от «Зенита» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ (1:7).

«Это квинтэссенция неразберихи и вообще организационного и спортивного винегрета, которые происходят в «Спартаке», — приводит слова Червиченко «Известия». — Играли разные по уровню команды. Если разобрать их составы по позициям, то, кроме Джикии и Ракицкого и, наверно, Максименко и Крицюка, больше нет равных игроков. В остальном просто трагедия.

Проигравший два раза в чемпионате «Зенит» был не просто настроен, а перенастроен. Меня даже удивило то, с каким азартом и рвением Питер полез вперед с первых секунд и пер без остановки. То, что к 10-й минуте не открыли счет, — это везение и героизм Джикии. Разгром должен был начаться гораздо раньше. Когда ему со всей дури пробил в голову Клаудиньо, я испугался, что эту голову Георгию вдавят в плечи. Но обошлось. Пожалуй, только он из «Спартака» не достоин критики. Остальные просто отсутствовали на поле. Промес еще в начале второго тайма минут на пять встрепенулся, забил и снова заснул.

А у «Зенита» блестяще сыграли все, но выделю отыгравшего на загляденье Мостового, заставившего забыть об отсутствии Малкома, а также выход на замену Кругового. Когда в начале встречи сломался Дуглас, я подумал, что команде будет тяжело. А в итоге с Круговым хуже не стало. И так можно выделить весь «Зенит».

В составе победителей по дублю сделали Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Еще по одному мячу забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах, «Спартак» набрал 17 очков и занимает 7-ю позицию.