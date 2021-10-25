Коновалов о победе «Ахмата» над «Уралом»: «Эти три очка крайне важные»

Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов прокомментировал «СЭ» победу над «Уралом» (1:0) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Очень непростая игра, — сказал Коновалов «СЭ». — Побеждать нужно было и нам, и им. Эти три очка крайне важные. Думаю, что в первом тайме была примерно равная игра, а вот после перерыва мы смогли добавить, завладели преимуществом, стали появляться моменты. Да и в целом оказывали на ворота соперника приличное давление. Считаю, что на гол мы точно наиграли и заслуженно победили. Да, пришлось сильно постараться, но это как раз и особенно ценно, что мы сумели проявить характер и большое желание. Показали, что победа нам нужнее».

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Ахмат» набрал 15 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. «Урал» с 9 очками идет на 16-й позиции.