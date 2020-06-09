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Михаилу Ефремову грозит до 7 лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП

02:12
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Российский актер, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов попал в серьезную аварию в центре Москвы. В результате ДТП пострадал водитель фургона, с которым столкнулся автомобиль актера. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ефремов был за рулем в нетрезвом состоянии. Как сообщает ГУ МВД, в отношении актера возбуждено уголовное дело по статье 264. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Михаил Ефремов начал болеть за «Спартак» с 1976 года, когда клуб вылетел в первую лигу.

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