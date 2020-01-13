Михаил Вартапетов: «Тех, кто живет «Спартаком», в клубе осталось слишком мало»

Бывший глава медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «РИА Новости» рассказал, что его расстраивает в клубе. По его словам, настоящих спартаковцев осталось слишком мало.

— Удается хотя бы немного за «Спартаком» следить?

— Да, я смотрю все матчи, благо техническая возможность для этого есть. Расстраиваюсь безумно из-за того, что происходит.

— Почему расстраиваетесь?

— «Спартак» занимает абсолютно не свое место в таблице. Мне кажется, одна из основных причин — слишком резкая смена состава. Всё-таки ротация в таком клубе должна происходить более мягко. Причем это касается не только футболистов, но и персонала, менеджмента, иных сотрудников клуба. По сути «Спартак» обновился на 90%. Отсюда и столь неудачное выступление в чемпионате. Дело еще и в том, что я разделяю понятие — сотрудник клуба «Спартак» и спартаковец. Далеко не всегда два этих пункта совпадают. Есть люди, которые просто получают деньги, работая в «Спартаке», а есть те, кто живет клубом. К сожалению, вторых сейчас осталось слишком мало.

— Можете привести пример тех, кого считаете «спартаковцами»?

— На мой взгляд, это был Сергей Родионов, он первый, кто приходит в голову. А еще — Тихонов, Аленичев... Еще есть ряд сотрудников, которые во время работы в «Спартаке» были не на слуху, но тоже являлись важной частью большого коллектива и создавали свою атмосферу. Работники базы, врачи, массажисты, водители. К сожалению, многие из них покинули клуб. Традиции не пустой звук, на них строится успех, особенно такой команды, как «Спартак». Я считаю, смена коллектива произошла слишком резко. Кто-то даже допускает выражение «чистка», но мне это слово не нравится.