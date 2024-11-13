Нгамале получил контузию голени в матче за сборную Камеруна

Как стало известно «СЭ», полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале получил контузию голени в матче за сборную Камеруна.

Игрок был заменен в игре квалификационного турнира к Кубку африканских наций с Намибией (0:0). Степень повреждения и сроки восстановления будут известны после обследования.

Нгамале выступает за бело-голубых с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи в 13 матчах во всех турнирах.