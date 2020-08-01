Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рад, что клуб продлил с ним контракт. 33-летний голкипер заключил соглашение по схеме «1+1».

— Я очень рад продлению контракта, — цитирует официальный сайт «Зенита» Кержакова. — Защищать цвета родного «Зенита» — большая честь для меня. Спасибо руководству и тренерскому штабу за оказанное доверие. Я буду стараться его оправдать

В сезоне-2019/20 Кержаков провел 18 матчей и пропустил 15 мячей во всех турнирах.