Михаил Кержаков — о продлении контракта с «Зенитом»: «Спасибо руководству и штабу за доверие»
10:24
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рад, что клуб продлил с ним контракт. 33-летний голкипер заключил соглашение по схеме «1+1».
— Я очень рад продлению контракта, — цитирует официальный сайт «Зенита» Кержакова. — Защищать цвета родного «Зенита» — большая честь для меня. Спасибо руководству и тренерскому штабу за оказанное доверие. Я буду стараться его оправдать
В сезоне-2019/20 Кержаков провел 18 матчей и пропустил 15 мячей во всех турнирах.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-08-01-mikhail-kerzhakov-zashchishchat-tsveta-rodnogo-zenita-bolshaya-chest.htm
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