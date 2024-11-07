Игнатов — об игровом времени: «Не рассматриваю аренду, намерен остаться и бороться»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о количестве своего игрового времени в текущем сезоне РПЛ.

«Беспокоит ли меня количество игрового времени? Есть конкуренция. Буду больше работать, чтобы получать больше времени. Аренда? Не рассматриваю. Я намерен остаться и бороться», — сказал Игнатов «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 24-летний Игнатов провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.