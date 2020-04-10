Михаил Боярский: «Если футболисты «Локомотива» больны нравственно, пусть лечатся»

Актер театра и кино, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал заявление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Тренер призвал не набрасываться на футболистов, если они не захотят идти на сокращение зарплаты.

— Честно говоря, меня эта тема сейчас совсем не интересует. Меня интересует здоровье нашей страны. Но если футболисты «Локомотива» больны нравственно, пусть лечатся, — сказал Боярский. (Дмитрий Зимин)

«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина