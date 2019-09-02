Защитник Миха Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи», сообщают пресс-службы клубов. 29-летний словенец подписал полноценный контракт с новичком РПЛ. Детали сделки не разглашаются.

Мевля играл за «Зенит» с 31 августа 2017 года, провел 43 матча и забил 1 гол. Вторую половину прошлого сезона он провел на правах аренды в «Ростове».

Закрываем период дозаявок еще одним громким трансфером. Словенский защитник Миха Мевля подписал контракт с футбольным клубом «Сочи»!



Добро пожаловать в Сочи, Миха!#СочныйФутбол #Трансфер pic.twitter.com/NHelTGgW6c — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) September 2, 2019

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