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Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»

20:26

Защитник Миха Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи», сообщают пресс-службы клубов. 29-летний словенец подписал полноценный контракт с новичком РПЛ. Детали сделки не разглашаются.

Мевля играл за «Зенит» с 31 августа 2017 года, провел 43 матча и забил 1 гол. Вторую половину прошлого сезона он провел на правах аренды в «Ростове».

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-09-02-mikha-mevlya-prodolzhit-kareru-v-sochi.htm

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