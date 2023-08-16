Metaratings: «Спартак» не заинтересован в защитнике «Торино» Войводе

Защитник «Торино» Мегрим Войвода не перейдет в «Спартак», утверждает Metaratings.

По информации источника, 28-летний косовар не находится в шорт-листе красно-белых. Ранее Sky Sport Italia сообщил об интересе к защитнику со стороны «Спартака» и «Локомотива».

Войвода выступает за «Торино» с 2020 года. Он провел за итальянский клуб 88 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Контракт защитника с туринцами рассчитан до 2024 года.