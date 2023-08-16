Sky Sport Italia: «Спартак» и «Локомотив» интересуются защитником «Торино» Войводой

Защитник «Торино» Мергим Войвода может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, в услугах 28-летнего косовара заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».

Войвода выступает за «Торино» с 2020 года. Он провел за итальянский клуб 88 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Контракт защитника с туринцами рассчитан до 2024 года.

Ранее Войвода играл за бельгийские «Мускрон» и «Сент-Трюйден». Кроме того, на счету Мергима 2 гола в 48 матчах за сборную Косово. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

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