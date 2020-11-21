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Мещеряков ушел с поста замгендиректора РЖД

20:21
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Заместитель гендиректора РЖД и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков покинул свой пост, сообщают «Известия» со ссылкой на члена совета директоров РЖД Сергея Степашина.

Анатолий Мещеряков.Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе из совета директоров «Локомотива»

Во время матча 15-го тура Тинькофф-РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» находившегося на трибунах Степашина спросили насчет отставки Мещерякова. Он ответил: «Уже ушел».

Источник отмечает, что уход Мещерякова из РЖД фактически означает его замену на посту председателя совета директоров «Локомотива».

17 ноября Мещеряков в интервью «СЭ» назвал бредом слухи о возможном уходе из СД «Локо».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1090415/2020-11-21/meshcheriakov-ushel-s-posta-zamestitelia-generalnogo-direktora-rzhd

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