Мещеряков ушел с поста замгендиректора РЖД
Заместитель гендиректора РЖД и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков покинул свой пост, сообщают «Известия» со ссылкой на члена совета директоров РЖД Сергея Степашина.
Во время матча 15-го тура Тинькофф-РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» находившегося на трибунах Степашина спросили насчет отставки Мещерякова. Он ответил: «Уже ушел».
Источник отмечает, что уход Мещерякова из РЖД фактически означает его замену на посту председателя совета директоров «Локомотива».
17 ноября Мещеряков в интервью «СЭ» назвал бредом слухи о возможном уходе из СД «Локо».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1090415/2020-11-21/meshcheriakov-ushel-s-posta-zamestitelia-generalnogo-direktora-rzhd
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