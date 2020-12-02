Мещеряков прокомментировал информацию, что Газизов может уйти из «Спартака» в «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что «железнодорожники» обсуждали с Шамилем Газизовым возможное назначение.

По информации «СЭ», во вторник Газизов — генеральный директор «Спартака» — встретился с владельцем красно-белых Леонидом Федуном и договорился о расторжении контракта. По нашим данным, менеджер доработает в «Спартаке» до паузы в чемпионате России.

— Это бред! — заявил Мещеряков «СЭ». — Здесь две истории: в «Спартаке» между собой разбираются внутри, плюс приплюсовывают какую-то историю рядом. У кого-то излишне воспаленное воображение, лучше бы голову в этой конструкции под холодный душ поставили. Или меньше принимали препараты, расширяющие сознание.

(Артем Калинин)