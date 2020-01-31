Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал комментировать информацию о том, что зимой клуб попробует приобрести нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».

— Фарфан рискует не выйти на поле весной. У вас остается только Эдер...

— Во-первых, хочу подчеркнуть вот какой момент. В договоре аренды Смолова нет обязательного права выкупа. И это позиция «Локомотива». В этом переходе есть и коммерческая составляющая.

— В смысле?

— На футболиста должны смотреть и оценивать его в деле. Так? К сожалению, РПЛ по разным причинам не пользуется спросом в Европе. А вот за Испанией следят все.

— Но на вторую часть сезона вы остаетесь с одним нападающим.

— Подождите. Времени еще много.

— Главная задача сейчас приобрести форварда?

— Я никогда такие вещи не комментирую. А, может быть, мы сейчас второго вратаря купим?

— «Локомотив» будет пытаться приобрести Кокорина?

— Я впервые услышал о нашем интересе к Кокорину от журналистов.

— Не интересуетесь?

— Как я могу что-то комментировать про игрока другого клуба?

— А почему нет?

— Клубы обычно о таких вещах не говорят. Это дело агентов. (Виталий Айрапетов)

Анатолий Мещеряков: «Смолов принес огромную пользу «Локо». А об интересе к Кокорину узнал от журналистов»