Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» слух о новых случаях заражения COVID-19 в клубе.

По информации телеграм-канала «Sport_inside» коронавирус выявлен у Гжегожа Крыховяка, Антона Миранчука и Даниила Куликова.

— Не слышал ни разу, — сказал Мещеряков «СЭ».

«Локомотив» занимает седьмое место в чемпионате России, а в групповом турнире Лиги чемпионов идет третьим. (Константин Колмаков)