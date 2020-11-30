Мещеряков — о новых случаях COVID-19 в «Локомотиве»: «Не слышал ни разу»
14:25
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» слух о новых случаях заражения COVID-19 в клубе.
По информации телеграм-канала «Sport_inside» коронавирус выявлен у Гжегожа Крыховяка, Антона Миранчука и Даниила Куликова.
— Не слышал ни разу, — сказал Мещеряков «СЭ».
«Локомотив» занимает седьмое место в чемпионате России, а в групповом турнире Лиги чемпионов идет третьим. (Константин Колмаков)
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