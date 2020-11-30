РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мещеряков — о новых случаях COVID-19 в «Локомотиве»: «Не слышал ни разу»

14:25
Теги:

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» слух о новых случаях заражения COVID-19 в клубе.

По информации телеграм-канала «Sport_inside» коронавирус выявлен у Гжегожа Крыховяка, Антона Миранчука и Даниила Куликова.

— Не слышал ни разу, — сказал Мещеряков «СЭ».

«Локомотив» занимает седьмое место в чемпионате России, а в групповом турнире Лиги чемпионов идет третьим. (Константин Колмаков)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
46
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир