Мендель — об адаптации «Факела» в РПЛ: «Я был в шоке от скоростей»

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель рассказал об адаптации воронежской команды к выступлениям в РПЛ.

«Другие скорости: мышления, действий. Мы еще не были к этому готовы, тяжело вкатывались. В первых трех турах еще нормально, а вот с ЦСКА я ощутил, что такое РПЛ. Они нас удивили тем, как быстро играли — мы оказались не готовы. Во втором тайме сравняли и смели нас. Я вышел в перерыве и был в шоке от скоростей. А вот в Воронеже ЦСКА только в первом тайме был такой, потом мы привыкли», — приводит Sport24 слова Менделя.

В прошлом сезоне воронежский клуб пробился в высший дивизион впервые с 2001 года. На данный момент «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко.