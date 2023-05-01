Детский тренер Дзюбы: «Шпана, однозначно. Артем нашел свою команду и исправил атмосферу в клубе»

Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил выступления футболиста в составе московской команды.

«Хулиганчик! Шпана, однозначно. Дзюба нашел свою команду. Он исправил атмосферу в клубе. Этому можно только радоваться. У него в «Локомотиве» все получается. У Артема есть такой хребет — везде быть первым. Еще будут красивые голы. Удар скорпиона — это не пик Артема. Похоже, пятка — это его стихия, ха-ха. У него есть такое: принять неординарное решение и исполнить его. Это достойно! Дзюба один из лидеров в команде. Клуб за него будет держаться, они продлят его. Сейчас все внимание на нем. Пока полет идет нормальный!» — приводит Sport24 слова Шуплякова.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года и забил 8 голов в 10 матчах за железнодорожников.